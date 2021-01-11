Олександрія лідирує за кількістю порушень в період святково-новорічних вихідних

За час новорічних вихідних на території Кіровоградщини здійснювалися обстеження суб’єктів господарювання на дотримання карантинних заходів.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

За період з 31.12.2020 по 3.01.2021 року фахівці здійснили 773 обстеження, при 62 обстеженнях виявили порушення (8%), серед яких: допуск відвідувачів без правильно вдягнутих засобів індивідуального захисту; немарковані антисептики для відвідувачів; відсутня чи неоновлена розмітка для дотримання соціальної дистанції між відвідувачами; немаркована або відсутня місткість для збору використаних засобів індивідуального захисту тощо.

Найбільше порушень зафіксували в Кропивницькому, Олександрії, а також у Благовіщенському та Долинському районах на агропродовольчих ринках – 30,8%, громадському транспорті – 16,7%, об’єктах торгівлі непродовольчими товарами – 8,1%, об’єктах торгівлі продовольчими товарами – 7,5%, у закладах громадського харчування – 5,6%, на інших об’єктах – 3%.