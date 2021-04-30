Олександрія: люди з особливими потребами отримали засоби гігієни та продуктові набори до Великодня

Сьогодні, 30 квітня, на передодні великого релігійного свята Великодня, люди з особливими потребами громадської спілки “Віра” отримали приємний подарунок від влади та депутатського корпусу міста Олександрії, повідомляє “Голос Громади”.

“До мене та депутатського корпусу “Європейська Солідарність” звернулася директор ГО “Віра” Зоя Беззубова з проханням допомогти продуктовими наборами та необхідним для їхньої організації, в якій перебувають люди з особливими потребами та люди, які потребують такої допомоги. Завдяки міському голові Сергію Кузьменку, його заступнику Юрію Гугленко та підтримці нашого депутатського корпусу ми маємо можливість забезпечити людей, допомогти їм та підняти настрій на передодні свят. Така допомога вже стала традиційною і з року в рік ми “святкуємо” свята разом з ГО “Віра”, з вірою у краще майбутнє й гарне сьогодення” – розповідає про допомогу депутат Віталій Заріцький від політичної партії “Європейська Солідарність” Олександрійської міської ради.

Депутати власноруч привезли, розвантажити та передали коробки з канцелярією, миючими засобами, гумовими рукавичками, засобами гігієни, а також 50 великодніх пасок та 50 пакунків з продуктовими наборами, до яких увійшли необхідні гречка, пшенична крупа, борошно, цукор та соняшникова олія.

В свою чергу, керівниця громадської організації Зоя Іванівна безмежно дякую Віталію Васильовичу й зазначає, що цей депутат єдиний, хто на постійній основі допомагає нужденним й не забуває про своїх “підопічних”.