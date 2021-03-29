Олександрія має стати «магнітом» – переконана її активна спільнота

27 березня в нашому місті відбулася публічна презентація нового суспільного проєкту «Олександрія — місто магніт. У пошуках культурно-креативних орієнтирів», повідомляє «Голос Громади».

Захід проходив в художній галереї VashArt, його організаторами виступили команда Тренінгового центру «Мозаїка», Кіноклуб «Docudays «Канікули з користю», Олександрійський гендерний інформаційний центр, а запрошеними на нього були представники місцевої влади, засобів масової інформації, бізнесу, громадські активісти. Презентувала присутнім цей новий проєкт його керівниця Тетяна Тарасенко, відома своєю різнонапрямковою суспільною активністю (і не лише в Олександрії). До неї з проханням розповісти про ідею задуму з «магнетичною» назвою та як він виник, і звернувся «Голос Громади».

«Цю 4-сторонню платформу ми не випадково назвали «Олександрія — місто магніт. У пошуках культурно-креативних орієнтирів». «Магніт» – це такий собі символізм, який має притягувати та тісно об’єднати владу, ділові кола, суспільно активних людей і журналістів міста навколо спільних ідей. А вони можуть бути різноманітними: наприклад, у рамках проєкту планується проведення дослідження культурно-креативних орієнтирів, моніторингу діючих програм із розвитку культурно-креативної індустрії Олександрії, вивчення успішного досвіду, проведення навчання для учасників Платформи, розробка та подання на розгляд до міської ради проєкту комплексної цільової програми підтримки культурно-креативних індустрій з відповідним фінансуванням з міського бюджету тощо.

Наша команда вірить, що завдяки об’єднанню олександрійців, зацікавлених у розвитку і процвітанні рідного міста та спільній розробці міської програми, вдасться зробити Олександрію містом, де хочеться жити. Воно має для цього всі необхідні можливості, ресурси, традиції й культурні надбання. Тому наразі важливо залучити всіх бажаючих співпрацювати у таких напрямках до складу Платформи», – сказала Тетяна Тарасенко.

За її словами, участь у проєкті не передбачає від учасників якихось членських фінансових внесків чи чогось подібного, він фінансується відомою національною програмою Докьюдейз. Є сподівання, що в подальшому підтримку цьому проєкту надаватиме Український культурний фонд. Наразі «Олександрія – місто магніт» проходить процес становлення, організатори запрошують усіх бажаючих долучитися до цієї спільноти, для чого слід заповнити реєстраційну форму до 10 квітня включно за посиланням https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc5nvB9Q4tOoB…/viewform

