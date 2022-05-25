Олександрія надихає олександрійців на гарні вчинки

В Олександрії відбудеться благодійна виставка-продаж картин Наталії Ткаченко «Олександрія – моє натхнення», повідомляє “Голос Громади” з посиланням на міську раду.

Свою виставку художниця-аматорка присвячує 276-річниці Олександрії, який припадає на вихідні, що будуть.

На заході будуть представлені портрети олександрійців, які зробили значний внесок у розвиток міста, відомі актори, театрали, художники, журналісти, волонтери, доля яких перепліталась з Олександрією.

Під час виставки можна буде придбати картини, кошти з їх продажу Наталія Ткаченко передасть на підтримку ЗСУ.

Запрошуємо 27 травня о 12:00 годині на відкриття виставки за адресою: м.Олександрія, вул. Григорія Усика, 41 (читальний зал Центральної бібліотеки Олександрійської міської ЦБС)

Вхід вільний.