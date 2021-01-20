​​Олександрія не здає позиції у лідерстві з кількості карантинних порушень

За 10 днів локдауну фахівці Держпродспоживслужби Кіровоградщини провели майже 3 тисячі обстежень та перевірок на дотримання карантинних заходів на території області.

З усієї кількості перевірок – понад 250 з виявленими порушеннями.

На суб’єктів господарювання складено 27 протоколів про адміністративне правопорушення та в 36 випадках повідомлено правоохоронні органи для вжиття додаткових заходів впливу.

Протоколи склали на :

21 об’єкт торгівлі продовольчими товарами (м. Олександрія, Знам’янський, Петрівський, Маловисківський, Новгородківський, Голованівський, Долинський, Олександрійський, Онуфріївський райони)

2 дошкільні навчальні заклади (м. Кропивницький)

1 об’єкт торгівлі непродовольчими товарами (Маловисківський район)

1 салон краси (Знам’янський район)

2 інші об’єкти (Новоукраїнський район)

Зокрема, фіксували порушення в роботі торгових центрів та кіосків з продажу тютюнових виробів.