Олександрія: оперативна інформація по коронавірусній хворобі

Станом на 27 січня в місті лікуються 29 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 12 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 3, з Олександрійського району 1 хворий, зі Світловодського р-ну – 1, з Петрівського р-ну – 1;

– на амбулаторному лікуванні знаходиться 17 хворих.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 26 дітей, в тому числі 1 хворий на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 35 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 0.

Під наглядом сімейних лікарів лікуються 285 хворих з пневмоніями.

У районній міській лікарні за останню добу взято 2 ПЛР-тести і 1 ІФА, хворих на коронавірус не виявлено.

Загалом, від пневмонії лікується 64 пацієнти, із них 14 осіб перебуває у стаціонарі, 50 – лікується дистанційно. Кисневої терапії потребу 3 людини, на апаратах ШВЛ немає нікого. Серед хворих на пневмонію 14 олександрійців.