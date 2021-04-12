Олександрія: оперативна інформація щодо поширення COVID-19

За 9-11 квітня було зроблено 97 ПЛР-тестів, виявлено 27 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 12 квітня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 309 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 7 дітей:

– 46 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі 2 дітей, на ШВЛ – 1, з Петрівської громади – 5 хворих, з Попельнастівської – 1, з Новопразької – 2, з Приютівської – 3, з Онуфріївської – 4, зі Світловодської – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів перебуває 263 хворих, в тому числі 5 дітей.

Усього станом на 12 квітня хворих на пневмонію – 549 осіб, в тому числі 24 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 49 дітей, з них 24 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 84 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 3.

У районній міській лікарні – 40 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 401 хворий.