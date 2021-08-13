Олександрія отримала власний бренд-логотип

В Олександрійській міській раді 12 серпня відбулася презентація спеціально розробленого логотипу Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Захід проходив у малій сесійній залі міської ради, на ньому були присутні перший заступник міського голови Юрій Гугленко, секретар міської ради Вікторія Косяк, заступник міського голови Ірина Чемерис, керуючий справами Сергій Завалій, представники засобів масової інформації. Вів захід міський голова Сергій Кузьменко.

Він представив гостя міста, Дениса Зазубека, керівника дизайн-студії RIZDVO, яка виконала замовлення з розробки логотипу Олександрії. Як зазначили Сергій Кузьменко та Денис Зазубек, головне змістовне призначення нового бренду – це уособлення нового мислення, відходу від радянських уявлень і стереотипів задля нового погляду на напрямок розвитку міста і цей погляд – у майбутнє. У той же час розробники логотипу намагалися зберегти історичні традиції, заклавши їх у схематичних елементах логотипу. Цьому передувала певна дослідницька робота з вивчення історії міста, знакових будівель і локацій, які створюють неповторний і легковпізнаваний образ сучасної Олександрії.

Результататом роботи дизайнерів став комбінований графічний знак, виконаний у мінімалістичному стилі строгого чорно-білого забарвлення. Він складається із шрифтової частини та символу. У концепцію закладено стилізоване зображення герба Олександрії, асоційоване з природою (початком нового життя), екологічним середовищем невеликого міста, центральною частиною якого є піктограмне зображення людини – головної цінності, частинки суспільства. Для концепції брендування, поряд зі строгим монохромним логотипом, збережено і три основні традиційні кольори з герба міста – жовтий, зелений і малиновий. Логотип у поєднанні з кольорами, або ж без них може (і повинен) використовуватися у різноманітних цілях: бути присутнім на нововиготовленій продукції будь-якого призначення, починаючи від звичайних карток-візиток, листівок, постерів тощо; як ознака причетності Олександрії та її громади до різних великих і малих заходів та подій і аж до просування ідей та виробів олександрійців на міжнародному просторі – для цього дизайнерами спеціально розроблений англомовний варіант…

На закінчення презентації міський голова Сергій Кузьменко зокрема зазначив, що новий бренд символізуватиме нову Олександрію і він фактично вже розпочав своє життя, доповнюючи та узагальнюючи той самий, усім нам знайомий образ міста.