Олександрія пам`ятає бійців-інтернаціоналістів

15 лютого Україна відзначає День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, олександрійці також відповіли урочистістю, приуроченою до чергової (33-ї) річниці від дати виведення радянських військ з території Афганістану.

З цієї нагоди від площі Соборної відбулася пам`ятна хода колони олександрійців – ветеранів бойових дій, офіційних осіб, громадських активістів та просто жителів міста. Люди тримали в руках портрети бійців-інтернаціоналістів, які не повернулися додому з цих неоголошених війн. Хода закінчилась біля Меморіального комплексу пам’яті воїнів-афганців, що перед міською радою на площі Героїв Чорнобиля і там відбувся мітинг-реквієм.

Участь в урочистості взяли представники місцевого самоврядування, службовці військової частини №2269, голови районних державної адміністрації та ради, представники громадських організацій. Перед присутніми виступили міський голова Сергій Кузьменко, голова ГО «Олександрійські воїни-інтернаціоналісти «Солдати в Афгані» Євген Звєрєвщиков. Вони привітали ветеранів-учасників бойових дій на території інших держав, подякували їм за вірність військовій присязі і побажали мирного неба над головою. Потім була хвилина мовчання пам`яті загиблих воїнів і покладання квітів до пам`ятника.

Історична довідка: 735 солдатів і офіцерів з Олександрійщини взяли участь у радянсько-афганській війні, з якої, на жаль, 26 воїнів не повернулися додому. А всього з часів Другої світової війни українські військові брали участь у 24-х локальних війнах і збройних конфліктах на територіях 16-ти іноземних держав. Війна в Афганістані тривала понад 9 років. Участь у ній взяли понад 160 тисяч українських військових, більше 3-х тисяч з яких загинули, 72 зникли безвісти, близько 4 тисячі отримали інвалідність.