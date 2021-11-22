Олександрія: перелік вулиць, які залишаться сьогодні без світла

Через планові відключення декілька вулиць в Олександрії сьогодні, 22 листопада, будуть відключенні від електропостачання, повідомляє “Голос Громади”.
Перелік вулиць, що не освітлюватимуться до 20:00 години:
вул. Хасанська 23-39, 36-58, 82;
вул. Гоголя 1-45, 4-44;
вул. Культурна 59-133, 62-122;
пров. Мусоргського 1-19, 2-12;
вул. Кременчуцька 155-219, 192-286,
вул. Світловодська 21-79, 16-80;
вул. Полтавська, 25-83а, 22-80;
вул. Шкільна 1-13, 4-10;
вул. Матросова, 1-5, 2-8,
пров. Юрія Карлюка 1-5, 2-4.
Джерело: “Моя Александрия”.