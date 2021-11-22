Олександрія: перелік вулиць, які залишаться сьогодні без світла

Через планові відключення декілька вулиць в Олександрії сьогодні, 22 листопада, будуть відключенні від електропостачання, повідомляє “Голос Громади”.

Перелік вулиць, що не освітлюватимуться до 20:00 години:

вул. Хасанська 23-39, 36-58, 82;

вул. Гоголя 1-45, 4-44;

вул. Культурна 59-133, 62-122;

пров. Мусоргського 1-19, 2-12;

вул. Кременчуцька 155-219, 192-286,

вул. Світловодська 21-79, 16-80;

вул. Полтавська, 25-83а, 22-80;

вул. Шкільна 1-13, 4-10;

вул. Матросова, 1-5, 2-8,

пров. Юрія Карлюка 1-5, 2-4.

Джерело: “Моя Александрия”.