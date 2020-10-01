«Олександрія» перемогла « Інгулець» у Кубку України

Для гравців ФК «Олександрія» вже другий матч поспіль завершується з великим (однаковим) рахунком 4:1, повідомляє «Голос Громади».

Вчора, 30 жовтня, на КСК «Ніка» відбувся матч 1/16 фіналу Кубка України між командами «Олександрія»-«Інгулець» (Петрово).

На 57-й хвилині відкрили рахунок підопічні Володимира Шарана. Передачу Владислава Бабогла влучним ударом замкнув Артем Сітало.

За п’ять олександрійці подвоїли рахунок.

На 69-й хвилині Валерій Лучкевич вразив головою ворота «Інгульця» втретє.

Останній 4 гол забив Максим Задерака на 75-й хвилині.

Гравці «Інгульця» зуміли забити гол престижу – відзначився Богдан Литвяк на 83-й хвилині.

Впевнено здолавши петрічан, «Олександрія» вийшла до 1/8 фіналу Кубка України.