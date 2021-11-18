Олександрія – перша видима громада у Кіровоградській області. До міста завітали «Амбасадори безпеки» зі столиці

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Сьогодні у малій сесійній залі Олександрійської міської ради під керівництвом заступника міського голови Ірини Чемерис у не формальній обстановці відбулася зустріч представників CUPDP, ГО «Агенція сталого розвитку «Хмарочос» з командою амбасадорів безпеки м. Олександрія та представниками поліції. Повідомляє «Голос Громади».

Близько року тому Олександрійська громада почала втілювати в життя проєкт «Амбасадори безпеки» (за підтримки Канадсько-українського проєкту розвитку поліції (CUPDP)). У межах його реалізації на сьогодні вже є прогресивні результати, з якими ознайомлювалися та вивчали поважні гості, й давали поради для подальшої роботи з громадськістю та розповсюдження інформації в маси.

Мета проєкту – підвищувати безпекову культуру пішоходів, велосипедистів та інших вразливих категорій населення, а особливо дітей та школярів. Зокрема, популяризувати використання світловідбивних елементів та дотримуватися правил дорожнього руху.

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За рік проєкту команда «Амбасадорів безпеки», до складу якої входять представники бібліотечної міської системи, КП «Світлоцентр», поліції провели численну кількість заходів, бесід, майстер-класів, вебінарів, онлайн-презентацій, вікторин та практик, під час яких здійснювалися заходи з населенням на дорогах та тротуарах міста, з пішоходами та водіями, в бібліотеках та міських масових святах: навчали дорожній безпеці, виготовленню флікерів, проводили роз’яснювальні бесіди тощо. Це все сприяло ефективній роботі всієї команди.

«Перші кроки у проєкті були не легкі, але цікаві. Нас підтримала міська влада, з’явилися меценати, які допомогли у придбані світловідбивального матеріалу для виготовлення кіперів, завдяки допомозі представників поліції ми спромоглися зробити опитування проблемних питань серед населення, здійснювали поінформованість серед людей – і у нас все вийшло. Разом – ми сила!» – коментує шлях втілення проєкту у громаді команда Олександрійських амбасадорів.

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Представники CUPDP, які сьогодні завітали на зустріч з міста Києва, відзначили роботу, яка була зроблена впродовж року й дала наступний коментар: «Ми не очікували такого результату. Олександрійська Громада змогла зробити те, що не зміг Кропивницький. Спостерігаючи за відео та фотозвітами, читаючи звітні дописи маємо сказати, що зроблена колосальна робота. Громада змогла досягти успіхів у даному проєкті. Є результат. Встановлені містки та налагоджена командна робота між населенням – міською владою – відповідальними підприємствами – поліцією. Такий приклад можна унаслідувати та ділитись з іншими громадами».

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В свою чергу Ірина Чемерис зазначила, що пріоритетом Олександрійської громади є безпека населення, тому наступного року за підтримки міського голови Сергія Кузьменка з міського бюджету буде виділено кошти для виготовлення флікерів для школярів, яких у громаді налічується близько 9 тисяч!

По гарячім слідам креативна команда Олександрії презентувала «ревізорам» макети майбутніх флікерів з сучасним дизайном та оновленою символікою міста.

Поважні гості подарували громаді презенти у вигляді тематичних повчальних ігор «Коло» і «Країна гідності» та книгу «У міста є Я», якими користуватимуться діти у бібліотеці.
По завершенню зустрічі всіх охочих чекала кава-брейк та смаколики.

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