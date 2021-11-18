Олександрія – перша видима громада у Кіровоградській області. До міста завітали «Амбасадори безпеки» зі столиці

Сьогодні у малій сесійній залі Олександрійської міської ради під керівництвом заступника міського голови Ірини Чемерис у не формальній обстановці відбулася зустріч представників CUPDP, ГО «Агенція сталого розвитку «Хмарочос» з командою амбасадорів безпеки м. Олександрія та представниками поліції. Повідомляє «Голос Громади».

Близько року тому Олександрійська громада почала втілювати в життя проєкт «Амбасадори безпеки» (за підтримки Канадсько-українського проєкту розвитку поліції (CUPDP)). У межах його реалізації на сьогодні вже є прогресивні результати, з якими ознайомлювалися та вивчали поважні гості, й давали поради для подальшої роботи з громадськістю та розповсюдження інформації в маси.

Мета проєкту – підвищувати безпекову культуру пішоходів, велосипедистів та інших вразливих категорій населення, а особливо дітей та школярів. Зокрема, популяризувати використання світловідбивних елементів та дотримуватися правил дорожнього руху.

За рік проєкту команда «Амбасадорів безпеки», до складу якої входять представники бібліотечної міської системи, КП «Світлоцентр», поліції провели численну кількість заходів, бесід, майстер-класів, вебінарів, онлайн-презентацій, вікторин та практик, під час яких здійснювалися заходи з населенням на дорогах та тротуарах міста, з пішоходами та водіями, в бібліотеках та міських масових святах: навчали дорожній безпеці, виготовленню флікерів, проводили роз’яснювальні бесіди тощо. Це все сприяло ефективній роботі всієї команди.

«Перші кроки у проєкті були не легкі, але цікаві. Нас підтримала міська влада, з’явилися меценати, які допомогли у придбані світловідбивального матеріалу для виготовлення кіперів, завдяки допомозі представників поліції ми спромоглися зробити опитування проблемних питань серед населення, здійснювали поінформованість серед людей – і у нас все вийшло. Разом – ми сила!» – коментує шлях втілення проєкту у громаді команда Олександрійських амбасадорів.

Представники CUPDP, які сьогодні завітали на зустріч з міста Києва, відзначили роботу, яка була зроблена впродовж року й дала наступний коментар: «Ми не очікували такого результату. Олександрійська Громада змогла зробити те, що не зміг Кропивницький. Спостерігаючи за відео та фотозвітами, читаючи звітні дописи маємо сказати, що зроблена колосальна робота. Громада змогла досягти успіхів у даному проєкті. Є результат. Встановлені містки та налагоджена командна робота між населенням – міською владою – відповідальними підприємствами – поліцією. Такий приклад можна унаслідувати та ділитись з іншими громадами».

В свою чергу Ірина Чемерис зазначила, що пріоритетом Олександрійської громади є безпека населення, тому наступного року за підтримки міського голови Сергія Кузьменка з міського бюджету буде виділено кошти для виготовлення флікерів для школярів, яких у громаді налічується близько 9 тисяч!

По гарячім слідам креативна команда Олександрії презентувала «ревізорам» макети майбутніх флікерів з сучасним дизайном та оновленою символікою міста.

Поважні гості подарували громаді презенти у вигляді тематичних повчальних ігор «Коло» і «Країна гідності» та книгу «У міста є Я», якими користуватимуться діти у бібліотеці.

По завершенню зустрічі всіх охочих чекала кава-брейк та смаколики.