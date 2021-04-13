Олександрія подякує ліквідаторам-чорнобильцям у 35-у річницю аварії

12 квітня в Олександрійській міській раді відбувся брифінг на тему підготовки заходів з відзначення 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, повідомляє «Голос Громади».

Бесіда проходила у малій залі міськради, у ній взяли участь заступник міського голови Ірина Чемерис, начальник управління соціального захисту населення Олена Назаренко, представники засобів масової інформації.

Як було зазначено, в Олександрії проживають 1027 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі – 739 ліквідаторів аварії. Міська влада вважає одним з пріоритетів соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. За словами Олени Назаренко, соціальний захист, передбачений бюджетами усіх рівнів, здійснюється за такими програмами:

санаторно-курортне лікування та оздоровлення;

щомісячна грошова компенсація часткової вартості продуктів харчування громадянам, що належать до І та ІІ категорій;

виплата грошової компенсації сім’ям з дітьми, які не харчуються в навчальних закладах;

пільги на медичне обслуговування громадян (безплатний відпуск ліків за пільговими рецептами та пільгове зубопротезування);

щорічна допомога на оздоровлення та одноразові компенсації ліквідаторам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і сім’ям, що втратили годувальника із числа ліквідаторів;

оплата щорічної додаткової відпустки громадянам строком на 16 календарних днів та виплата підвищеної стипендії учням та студентам.

Окрім того, за ініціативи міської влади управління соціального захисту населення до 35-х роковин Чорнобильської трагедії за рахунок коштів обласного бюджету планує виплатити матеріальну допомогу дітям з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою, дітям з інвалідністю загального захворювання, дітям – напівсиротам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 1 (І, ІІ та ІІІ групи інвалідності) загальною чисельністю 186 чоловік на суму 93 тис грн.

За рахунок коштів міського бюджету буде надана грошова допомога вдовам померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на загальну суму 63 тис грн. Допомогу отримають 126 осіб.

Ірина Чемерис на брифінгу повідомила про просвітницький, культурний та побутово-соціальний аспекти заходів 35-х роковин: у закладах освіти триває творчий конкурс написання листів-звернень до ліквідаторів нашого міста «Дякуємо за життя» з метою виховання поваги у юного покоління до соціальних проблем учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Також найближчим часом будуть установлені таблички-назви автобусних зупинок «Площа героїв Чорнобиля» (навпроти міської ради). Протягом тижня на двох міських бігбордах з’являться соціальна реклама з нагадуванням про Чорнобильську трагедію і словами «Дякуємо за життя».

У рамках підготовки до проведення заходів створюється відеоролик, присвячений героїзму учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та з нагоди 35-х роковин Чорнобильської трагедії. У фільмі будуть використані фото учасників тих подій, архівні світлини тощо.

Також 26 квітня планується проведення пам’ятної ходи від меморіального комплексу ліквідаторам аварії на ЧАЕС, що біля міської ради, до пам’ятного знаку на площі Соборній, де відбудеться панахида та мітинг. Також у цей день у музичній школі відбудеться концерту-реквієму з метою вшанування пам’яті загиблих під час Чорнобильської катастрофи та вручення нагород учасникам ліквідації аварії.

Усі заходи будуть організовані з дотриманням протиепідемічних вимог та за умови відсутності на території області більш жорстких карантинних обмежень, ніж ті, що діють нині, повідомлялося на брифінгу.