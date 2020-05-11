Олександрія поступово повертається до звичного життя у перший день послаблення карантину

Від сьогодні, 11 травня, в країні послабили обмежувальні заходи в умовах карантину, повідомляє “Голос Громади”.

Дивлячись на Олександрію, першим днем послаблення карантину мешканці міста користуються сповна — більшість магазинів, перукарень та салонів краси працює й приймає своїх перших покупців, на вулицях, парках, дитячих майданчиках, зонах відпочинку досить багатолюдно. Місто знову зажило майже повноцінним життям.

Однак, переважна більшість нехтує правилами: ходить без масок, прогулюються великими групами людей, зокрема з малими дітьми, тощо.

Зрозуміло, що людям набридло сидіти вдома й бракує спілкування, але слід пам’ятати, що послаблення карантину не скасовує правил стосовно коронавірусної інфекції.