«Олександрія» поступилася на своєму полі «Десні»

Вчора, 14 червня, на КСК «Ніка» відбувся заключний матч 26-го туру української Прем’єр-ліги між ФК «Олександрія» – «Десна», повідомляє «Голос Громади».

Вже в першому таймі “Олександрія” пропустила два голи.

Та відразу після перерви господарі відіграли один гол зусиллями Третьякова. Однак “Десна” відповіла ще двома забитими м’ячами – Гітченко, Філіппова (з пенальті) і Тотовицького.

На 73 хвилині гарний момент в «Олександрії»: Безбородько пробив з центру штрафного майданчика суперників після передачі низом від Лучкевича з правого флангу, але м’яч пройшов поруч із штангою.

Останні хвилини матчу. «Десна» віддала ініціативу супернику. Олександрійці намагаються забити хоча б один гол, але всі спроби марні. В завершальній стадії нічого не виходить. На останніх секундах гравець «Десни» Андрій Тотовицький, який вийшов на заміну, поставив масну крапку – 1:5.

Чернігівці набрали 49 очок та зрівнялися із Зорею.

За даними сайту ФК «Олександрія», у нашій команді залишилося 43 бали – це п’ята позиція та шестиочкове відставання від третього місця.