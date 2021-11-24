Олександрія прокинулась засніженою – у місті випав перший сніг (чарівна краса у ФОТОЗВІТі)

Сьогодні, 24 листопада, олександрійці зранку йшли з настроєм у своїх справах – а все тому, що випав перший сніг, разом з яким додалось гарного настрою, зимового настрою, якого всі очікують взимку.

Не знайшлося перехожого, який не посміхався та не радів білій пухнастій ковдрі, багато містян фотографують сніжну красу та знімають себе на фоні засніжених дерев. Особливо радіють першому снігу дітлахи.

Про що тут розповідати, дивіться самі, яке у нас гарне місто в будь-яку пору року, а взимку – особливо!