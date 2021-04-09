Олександрія: приборкання норовливого таксиста на підпитку, який намагався покинути місце аварії

Вчора, 08 квітня, близько 18:00 години вечора в Олександрії у дворах за адресою вул. 6-го грудня 143 сталася ДТП, повідомляє “Голос Громади“.

За словами свідків, п`яний водій таксі здавав назад та задів автомобіль Škoda й намагався хутко зникнути не заміченим з місця інциденту. Однак водій на підпитку не встиг здійснити задумане, оскільки поліція швидко прибула на виклик. Горе-кермувальник відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.