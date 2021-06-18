Олександрія: романтичний вечір з багаттям, піснями під гітару та зізнаннями у коханні

В Олександрії просто неба відбудеться романтичний вечір під назвою “Багаття любові”, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

Усі охочі зможуть зібратися навколо великого багаття й послухати інструментальну музику, цікаві ліричні виступи та навіть замовити улюблені хіти та заспівати їх під гітару разом з усіма.

Організатори також пропонують закоханим чоловікам цього вечора незвично освідчитися своїй обраниці, щоби ця подія стала яскравою і незабутньою. Для цього необхідно написати у приватні повідомлення на сторінці Палацу Культури «Світлопільський», що у Фейсбук (https://www.facebook.com/profile.php?id=100056574631399) і залишити свої контакти, за допомогою яких буде підтримуватися зв’язок.

З собою беріть ковдру, напої та легку їжу.

Захід відбудеться 26 червня о 21:00 годині за підтримки міської влади у рамках святкування Дня молоді на великій галявині за «Кіровоградобленерго» біля недобудованого Палацу піонерів.