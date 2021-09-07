Олександрія: СБУ роззброїла колекціонера, який ховав у себе вдома арсенал зброї часів II Світової війни

Олександрієць розкопував зброю та боєприпаси часів Другої Світової війни та незаконно продавав їх криміналітету, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу СБУ.

Чоловік працював топменеджером в одній з АЗС, а у вільний від роботи час приділяв чималу увагу своєму “хобі”. Зловмиснику вдалося зібрати чималий арсенал.

Використовуючи особисті зв’язки у кримінальному світі, чоловік організував незаконний бізнес із продажу раритетної зброї та боєприпасів. Навіть робив спроби продати набуту колекцію за кордон.

У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, вилучено:

– 6 гранат Ф-1;

– рушницю та обріз рушниці «Мосіна»;

– пістолет «Наган»;

– 90 набоїв калібру 7,62 мм;

– 1 кг пороху.

Вилучені зброю та боєприпаси направлено на експертизу. Триває слідство.