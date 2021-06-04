Олександрія: ще два ідеологічні символи – на «задвірки історії» (ФОТО)

Виконком Олександрійської міської ради вирішив демонтувати два чергових об`єкти, що символізують комуністичний режим, повідомляє «Голос Громади».

На черговому засіданні виконавчого комітету було ухвалено рішення демонтувати меморіальну дошку Домініці Труховській-Ванєєвій, діячці комуністичного режиму, що встановлена в Олександрії на будинку №16 вул.Бульварної (колишня вул.Свердлова).

Наступне рішення виконкому: «Демонтувати зірку, що символізує комуністичні режим та ідеологію, яка знаходиться на шпилі даху колишнього універмагу «Жовтневий» за адресою: м.Олександрія, проспект Соборний,54».

Обидва об`єкти має демонтувати управління ЖКГ міської ради спільно з власниками будівель, на яких перебувають символи, у термін до 1 липня цього року. Після демонтажу меморіальній дошці та зірці визначено місце зберігання в Олександрійському міському музейному центрі ім. А.Худякової. Свої рішення виконком ухвалив на підставі законів України «Про місцеве самоврядування» і «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки», з урахуванням відповідного протоколу засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки.

Для довідки: Домініка Василівна Труховська (після заміжжя Ванєєва) — діячка революційного руху в Російській імперії, член Союзу боротьби за визволення робітничого класу. Ймовірно народилася в Олександрії (за іншими даними – в с.Решетилівка) 24 грудня (5 січня) 1875 р. в купецькій родині. У 1892 закінчила Полтавську гімназію, наступного року вступила на Бестужевські Вищі жіночі курси в Петербурзі, де потім працювала вчителькою. У часи навчання Труховська долучилася до активної революційної роботи, а під час приїздів на канікули до батьків в Олександрію вона сприяла формуванню революційних настроїв серед місцевої молоді. У 1896 її було заарештовано у справі Союзу боротьби за визволення робітничого класу. Разом з нею по цій же справі проходила Надія Крупська. Під вартою Труховська утримувалася з 11 липня по 7 листопада 1896 р., а потім була віддана під особливий нагляд поліції. В цей час вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Ванєєвим, який був особистим другом Леніна. Пізніше ще неодноразово заарештовувалась царською поліцією, кілька разів перебувала в ув`язненнях і на засланнях. Після революції Труховська-Ванєєва проживала в місті Бор Нижньоновгородської області, де проявила себе як педагог і заснувала дитячий будинок. Померла в м.Бор Нижньогородської обл. (Росія) у 1920 р.