Олександрія SOS! Для олександрійки збирають кошти для видалення пухлини мозку

Про це йдеться на сторінці Олени Губль – педагогічного працівника НВК “ЛІТ – СШ II ст.”, у Фейсбук, інформує “Голос громади”.
“У мами нашої учениці Ткач Анни сталася велика біда.
Діагностували пухлину головного мозку. Зараз вона у Києві, потрібна термінова операція і подальший довготривалий курс лікування.
Це номер її карти 5168 7427 1990 8851 Ткач Олена Володимирівна.
Дякуємо усім небайдужим, з нашою допомогою Альона усе подолає!!!” – йдеться у тексті.
Допоможемо всі разом подолати недуг нашій землячці!