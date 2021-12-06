Олександрія SOS! Для олександрійки збирають кошти для видалення пухлини мозку

Про це йдеться на сторінці Олени Губль – педагогічного працівника НВК “ЛІТ – СШ II ст.”, у Фейсбук, інформує “Голос громади”.

“У мами нашої учениці Ткач Анни сталася велика біда.

Діагностували пухлину головного мозку. Зараз вона у Києві, потрібна термінова операція і подальший довготривалий курс лікування.

Це номер її карти 5168 7427 1990 8851 Ткач Олена Володимирівна.

Дякуємо усім небайдужим, з нашою допомогою Альона усе подолає!!!” – йдеться у тексті.

Допоможемо всі разом подолати недуг нашій землячці!