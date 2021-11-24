Олександрія: у магазин «COOL BEER»  потрібен продавець-консультант

Учора, 23 листопада, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості на замовлення фізичної особи-підприємця Солонько І.І. відбувся міні-ярмарок вакансій.

Іван Солонько повідомив, що його діяльність пов’язана з роздрібною торгівлею у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Наразі в магазин «COOL BEER» потрібен продавець-консультант. Підприємець надав шукачам роботи вичерпну інформацію про характер та режим роботи, умови оплати праці, специфіку виконання робіт та вимоги до претендентів.

«Звісно, мені, як і іншим роботодавцям, хочеться бачити на робочих місцях відповідальних та привітних працівників, і, звичайно, таких, які мають бажання працювати. Я, у свою чергу, гарантую гідні умови праці та вчасно виплачену заробітну плату, а також мотиваційні виплати до основної зарплати», – підкреслив підприємець.

Учасники міні-ярмарку активно спілкувались з роботодавцем, ставили запитання, на які отримали вичерпні відповіді.

Як підсумок – визначено декілька кандидатур, яких запрошено в магазин для ознайомлення з умовами праці безпосередньо на робочому місці, а також вирішення питання подальшого працевлаштування.