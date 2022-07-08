Олександрія у жалю – маємо ще одну втрату
🕯Олександрія втратила героя – загинув Юлій Муха, про повідомляє міський голова Сергій Кузьменко, інформує Голос Громади.
7 липня, боронячи рідну землю від російського окупанта, на території Миколаївської області загинув олександрієць – Юлій Муха. Хлопцю було 25 років.
Олександрійська громада висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Вічна пам’ять і шана воїну, який віддав своє життя за звільнення рідної землі від загарбника.
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Про час і місце поховання Юлія Мухи буде повідомлено додатково