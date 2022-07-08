Олександрія у жалю – маємо ще одну втрату

🕯Олександрія втратила героя – загинув Юлій Муха, про повідомляє міський голова Сергій Кузьменко, інформує Голос Громади.

7 липня, боронячи рідну землю від російського окупанта, на території Миколаївської області загинув олександрієць – Юлій Муха. Хлопцю було 25 років.

Олександрійська громада висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Вічна пам’ять і шана воїну, який віддав своє життя за звільнення рідної землі від загарбника.

Про час і місце поховання Юлія Мухи буде повідомлено додатково