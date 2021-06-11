Олександрія: установа сфери юстиції та правосуддя потребує фахівців

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбулися два міні-ярмарки вакансій, проведені на замовлення ДУ «Петрівська виправна колонія №49» з метою укомплектування вакансій юриста, молодшого інспектора відділу охорони та молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки.

Перший міні-ярмарок був проведений для безробітних та шукачів роботи, які мають юридичну освіту.

Під час спілкування з безробітними старший інспектор відділу по роботі з персоналом ДУ «Петрівська виправна колонія №49» Катерина Новікова повідомила, що ДУ «Петрівська виправна колонія №49» здійснює свою діяльність у сфері юстиції та правосуддя та розташована у с. Новий Стародуб. Державне підприємство гарантує повний соціальний пакет та своєчасну виплату заробітної плати.

К. Новікова окреслила обов’язки юриста установи: «Зокрема, він здійснює методичне керівництво правової роботи в установі, надає правову допомогу структурним підрозділам, веде претензійну роботу, а також бере участь у підготовці документів правового характеру. Заробітна плата юриста складає 8 000 грн».

Для безробітних громадян, які були запрошені на міні-ярмарок вакансій для укомплектування вакансій «Молодший інспектор відділу охорони» та «Молодший інспектор відділу нагляду та безпеки», фахівчиня відділу по роботі з персоналом детально окреслила специфіку несення служби в органах пенітенціарної системи, ознайомила з режимом та умовами праці, детально зупинилась на вимогах до працівників за кожною із заявлених вакансій, їхніх обов’язках та рівні заробітної плати, що складає від 6 500 до 10 000 грн.

К. Новікова зазначила, що до обов’язків молодшого інспектора відділу охорони входить контроль за дотриманням засудженими встановлених норм та правил поведінки, контроль за дотриманням чистоти і порядку, робота безпосередньо в приміщеннях, де знаходяться засуджені. Наголошувалось, що вимог до фаху майбутнього працівника за цією вакансією роботодавець не виставляє.

Поінформувала представниця роботодавця й про обов’язки молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки. До них входить обслуговування інженерно-технічних засобів охорони: систем відеоспостереження, сигналізації та інтернет-мереж.

Захід проходив у форматі активної дискусії, під час якої представниця установи надала вичерпні відповіді на запитання безробітних. Зацікавлені пропозиціями роботодавців пройшли співбесіди та були скеровані на проходження медичної комісії.

Сподіваємося, що відібрані особи будуть успішно працевлаштовані.