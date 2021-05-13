З 14 травня в Олександрії встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Про це повідомив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 13 травня.

Цей рівень небезпеки передбачає відповідні обмеження та протиепідемічні заходи, а саме:

– дозволено проведення масових заходів (культурних, спортивних тощо, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 кв. метри площі, або з наповненістю залів понад 50% місць. Як ми пам’ятаємо, раніше діяли обмеження, що в заходах може брати участь не більше 20 осіб і для кожного мало бути передбачено 5 кв. метрів площі;

— дозволено відвідування закладів освіти групами більш, як 20 осіб;

— дозволено перетин державного кордону водіям вантажних машин, автобусів, членам екіпажу, повітряних і морських суден, членам поїзних і локомотивних бригад;

— можна буде проводити професійні матчі командних ігрових видів спорту, але за умови, що глядачів буде половина від передбачених місць.

— будуть працювати ресторани, кафе, бари та їдальні – до 24 години (раніше працювали до 23 години).

— у спортзалах та фітнес-центрах можна буде перебувати 1 особі на 10 кв метрів, у басейнах – не більше, ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп (раніше в спортзалах діяли умови перебування 1 особи на 20 кв. метрів загальної площі приміщення та заборонялась діяльність басейнів).