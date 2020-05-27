«Олександрія» вдома обіграла «Черкащину»

Вчора, 26 травня, на стадіоні «Ніка+» відбувся товариській матч між «Олександрією» та «Чаркащиною», повідомляє «Голос Громади».

Підопічні Шарана здобули перемогу з розгромним рахунком 5:0.

Перший гол олександрійці забили на 34 хвилині, коли Дмитро Гречишкін пробив дальнім ударом низом з-за меж штрафного майданчика. Вже за 3 хвилини Кирило Ковалець подвоює рахунок.

У другому таймі Максим Задерака потужним ударом під поперечину робить рахунок – 3:0. На 80-й хвилині, після розіграшу стандарту, Олександр Мельник пробив впритул головою в ближній від голкіпера кут. 4:0. Остаточну крапку в цьому протистоянні поставив Денис Безбородько на 83-й хвилині, після передачі Протасова. 5:0.

Даний спаринг став другим і останнім напередодні рестарту чемпіонату 30 травня.

Зазначимо, перший офіційний матч Олександрії запланований на 30 травня. “Жовто-чорні” в рамках 24 туру УПЛ прийматимуть Зорю, у якої на шість очок більше.