Олександрія: від мітли і совка – до клінінгової техніки

Депутати Олександрійської міської ради виділили кошти на придбання універсальної техніки для прибирання вулиць, повідомляє «Голос Громади».

Пережитком минулого назвав на черговому засіданні виконкому міськради олександрійський голова Сергій Кузьменко технологію прибирання вулиць міста, коли, за його словами, жіночки в оранжевих жилетах спочатку віниками і мітлами змітають сміття на вуличних територіях у купи, а хлопці в такому ж спецодягу потім лопатами кидають його в кузови вантажного транспорту. І запропонував підтримати пропозицію, щоб у місті нарешті з`явилася сучасна прибиральна техніка – мультифункціональна клінінгова машина. Для цього потрібно було виділити 4,5 мільйона гривень за рахунок перевиконання доходу міського бюджету за результатами першого півріччя.

«Переконаний, що машина відпрацює ці кошти до копійки і ми побачимо результат – швидко і якісно прибрані вулиці нашого міста», – сказав міський голова. Виконком, а потім і чергова сесія міської ради проголосували за відповідні видаткові зміни у міському бюджеті на поточний рік. Планується, що це буде сучасна, багатофункціональна клінінгова машина, призначена для роботи у будь-який сезон року.

(Примітка: фото умовне і не є рекламою. Клінінг – від англ. cleaning – чищення, прибирання).