Олександрія відзначила День Гідності та Свободи

19 листопада в Олександрії пройшла урочистість з відзначення Дня Гідності та Свободи, повідомляє «Голос Громади».

Ця дата закарбована в історії сучасної незалежної України двома найвизначнішими подіями виявлення волі та єднання громадян у складні політично-суспільні періоди держави і суспільства: у 2004 році – Помаранчевою революцією, у 2013-му – Революцією Гідності. Вони також стали одними з поворотних і провідних ідей побудови та зміцнення демократичної держави України.

День Гідності та Свободи олександрійці відзначили за традицією, 19 листопада о 10-й годині біля пам`ятника Т.Г.Шевченку. Тут відбувся урочистий мітинг, літературно-музична композиція і після того, як пролунав Державний Гімн України, присутні поклали квіти до підніжжя пам`ятника великому Кобзарю. В урочистості взяли участь представники Олександрійської міської ради, громадських організацій, військової частини, дислокованої в Олександрії, державних установ, учні навчальних закладів, пересічні олександрійці, для яких поняття демократичних цінностей наповнене глибоким змістом. Також напередодні визначної дати у міських закладах освіти та культури проходили тематичні просвітницькі заходи.