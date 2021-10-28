Олександрія відзначила річницю визволення України у ІІ Світовій війні

28 жовтня виповнилося 77 років з Дня визволення України від нацистських загарбників. Олександрійці, як і вся країна, вшанували пам`ять визволителів урочистим заходом, повідомляє «Голос Громади».

У ході Другої світової війни, саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від нацизму. Вигнання нацистських окупантів з України відбулося силами чотирьох Українських фронтів, які налічували понад 2,3 млн солдатів і офіцерів, протягом січня 1943 — жовтня 1944 було проведено низку наступальних операцій. Завершилося визволення нашої країни від німецької окупації повним витісненням німецьких військ із найзахідніших регіонів теперішньої нашої держави — 28 жовтня 1944 року радянські війська вийшли на сучасний кордон України.

Сьогодні в Олександрії у рамках міських урочистостей зранку пройшли церемонії покладання квітів до усіх Братських могил та місць поховання воїнів років Другої світової війни. О 10-й годині відбулося вшанування подвигу визволителів на центральному меморіалі міста – Братській могилі по вул. Діброви, у якому взяли участь представники міської влади, інші офіційні особи та звичайні жителі міста.

Також минулого тижня і напередодні пам`ятного дня у навчальних закладах, у музейному центрі ім. А. Худякової, міських бібліотеках пройшли і ще тривають виховні години, уроки історії та відваги, тематичні виставки, лекції, відеолекторії і літературні заходи, присвячені видатній даті.