«Олександрія» вийшла до півфіналу Кубку України з футболу

Хлопці Володимира Шарана вистояли вдесятьох і здолали «Дніпро-1» в серії пенальті, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN

Вчора, 3 березня, олександрійці на «Дніпро Арені» в чвертьфіналі Кубку України зустрічалися з СК «Дніпро-1». До основного складу гостей, у порівняні з попередніми матчами в чемпіонаті України, повернувся Юрій Паньків. А травмованого Каспарса Дубру замінив Владислав Бабогло, який зіграв у центрі захисту разом із Валерієм Бондаренко. Не було в заявці лідера півзахисту Кирила Ковальця. На його позиції зіграв Дмитро Шастал. На щастя, всі інші провідні виконавці команди Володимира Шарана були в строю.

Перший тайм пройшов у напруженій рівній боротьбі, як і належить кубковому двобою. Проте відзначитися суперникам не вдалося.

А головні події в зустрічі розгорнулися по перерві. Спочатку, на 62-й хвилині, Максим Третьяков перехопив невдалу передачу від захисника дніпровців і зрячим ударом метрів з 20-ти поклав м’яч у правий ніжній кут від голкіпера господарів Богдана Сарнавського – 0:1. У ці хвилині олександрійці мали перевагу й володіли ініціативою.

Та за 13 хвилин арбітр Олександр Шандор у доволі суперечливий ситуації показав другу жовту карту Дмитру Гречишкіну. Тож, із 75-ї хвилини наші земляки грали в меншості.

Реалізувати чисельну перевагу підопічним Ігоря Йовічевіча вдалося на 79-й хвилині. Після передачі Довбика м’яч потрапив до Сергія Булеци, який незадовго до цього вийшов на заміну. Півзахисник дніпрян пробив метрів із 14-ти і не без рикошету м’яч опинився в сітці воріт Юрія Паньківа – 1:1.

Після цього дніпряни наполегливо йшли вперед, а гості злагоджено та впевнено захищалися. Коли ж справа доходила до ударів, то на останньому рубежі рятував Юрій Паньків.

Мали шанс олександрійці забити. Після рейду лівим флангом та зрячої передачі Артема Сітала пробивав Денис Мирошніченко, якого Володимир Шаран кинув у бій замість Валерія Лучкевича. На удар захисника гостей все ж встиг зреагувати Богдан Сарнавський.

Основний час не виявив переможця. Та й в додаткових двох п’ятнадцятихвилинках пробити захисні редути та Юрія Паньківа футболістам СК «Дніпро-1» не вдалося.

Тож, доля путівки до півфіналу Кубку України визначалася в серії післяматчевих пенальті. І тут Юрій Паньків продемонстрував свій клас. Голкіпер олександрійців відбив удари Довбика та Булеци, а Мельник, Бабогло, Бондаренко і Стецьков шансів Богдану Сарнавському не залишили.

Отже, ФК «Олександрія» перемагає в серії пенальті – 4:3 ( основний час – 1:1) й виходить до півфіналу національного Кубку.

А ще на цій стадії сталася мега-сенсація представник Першої ліги «Агробізнес» у додатковий час із рахунком 1:0 переграв донецький «Шахтар». Київське «Динамо» лише по пенальті здолало ковалівський «Колос», а луганська «Зоря», поступаючись рівненському «Вересу» 0:1, здобув вольову перемогу – 2:1.

Жеребкування ½ фіналу Кубку України відбудеться, завтра, 4 березня об 11.30. Базова дата півфіналів 21 квітня. Фінальний матч має відбутися 12 травня в Тернополі.