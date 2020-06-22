«Олександрія» з мінімальним рахунком програла «Шахтарю»

У суботу, 20 червня, на стадіоні НСК Олімпійський у Києві відбувся матч 27 туру української Прем’єр-ліги між ФК «Олександрія»-«Шахтар», повідомляє «Голос Громади».

Вже у першому таймі, на 12 хвилині, Тайсон з «точки» потужно пробив сумнівний пенальті у ворота олександрійців, однак гол скасували через положення поза грою. Перший тайм завершився з рахунком 0:0.

Вже у другому таймі, на 48-й хвилині Олександрія заробила кутовий, подачу з якого потужним ударом головою замкнув Банада – 1:1. Та через дві хвилини, Третьяков проривається лівим флангом і прострілює, Пятов помиляється на виході, а м’яч влучає в руку Матвієнку.

Арбітр призначив пенальті, який реалізував Третьяков, чим випередив команду «Олександрії» вперед-1:2.

Олександрія ж могла і третій забити в контратаці на 58-й хвилині, однак фінальний постріл Ковальця з правого краю карного майданчика пролетів у сантиметрах від лівої стійки.

Вже через три хвилини після появи на полі бразилець «Шахтаря» покарав «Олександрію» за марнотратство, відкрившись на краю штрафного, дочекавшись подачі з лівого флангу, поклавши корпус і пробивши в дальній кут та зрівнявши рахунок- 2:2.

«Олександрія» на 78-й хвилині пропускає знов м’яч у свої ворота – 3:2

Таким чином, фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря.

За даними сайту ФК «Олександрія», у турнірній таблиці «Шахтар» набрав 71 бал, «Олександрія» (44) залишається п’ятою.

У наступному турі «Олександрія» зіграє на виїзді з «Колосом». А «Шахтар» прийме «Зорю». Матчі відбудуться 27 червня.