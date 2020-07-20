«Олександрія» завершила чемпіонат УПЛ проти «Шахтаря» нічиєю

ФК «Олександрія» не змогла виграти у «Шахтаря» у матчі заключного, 32-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ), повідомляє «Голос Громади».

Вчора, 19 липня, на КСК «Ніка» відбувся футбольний матч півфіналу Кубку України між ФК “Олександрія” та ФК “Шахтар” (Донецьк).

На 24 хвилині «Шахтар» відкрив рахунок у грі. Гол на свій рахунок записав талановитий бразилець Тете. Він отримав м’яч на межі штрафного, хитнув оборонців і пробив точно в кут.

Через 9 хвилин донеччани подвоїли перевагу. Соломон майстерно виконав штрафний, знявши павутину з «дев’ятки» воріт Паньківа.

У другому таймі «Олександрія» більше розкривалася і команди грали на високих швидкостях.

На 89-й хвилині олександрійці відіграли один м’яч завдяки голу Довгого.

А вже на першій компенсованій хвилині нічию «Олександрії» приніс Банада.