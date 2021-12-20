Олександрія зміцнить своє спортивне реноме

Місто має набути репутації спортивної територіальної громади і для цього розширювати відповідну інфраструктуру – таку думку висловив міський голова Сергій Кузьменко на недавній зустрічі з представниками місцевих і регіональних ЗМІ, повідомляє «Голос Громади».

«Хоча Олександрія і так має статус спортивного міста, але інфраструктура для масових занять фізкультурою і спортом у будь-який сезон року потребує свого розширення і оновлення», – зазначив міський голова. І нагадав, що в місті така робота ведеться постійно.

Так, серед найбільш помітних кроків – збудований у поточному році мультифункціональний майданчик на території гімназії ім. Т.Г.Шевченка, а також виконані поточні ремонти ряду інших майданчиків. А в подальшому заплановане будівництво великого спортивного комплексу багатоцільового призначення на території школи-ліцею НВК № 17.

«Завдяки підтримці народного депутата від нашого округу Олега Воронька маємо вже 10 млн гривень цільових коштів. Вони направлені авансовим платежем підряднику, який зараз налагоджує виготовлення металоконструкцій для спортивного комплексу. З весни 2022 року на об`єкті розпочнуться будівельні роботи» – повідомив Сергій Кузьменко.

Кошторисна вартість будівництва цієї спортивної арени наразі приблизно становить 50 млн гривень. Проєктний термін виконання – близько двох років.