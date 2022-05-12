Олександрієць намагався підкупити правоохоронця аби уникнути покарання

Мешканець Олександрії намагався дати хабаря керівнику райвідділу поліції аби уникнути кримінальної відповідальності, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Прокуратуру області.

За матеріалами слідства, громадянин за 15 тисяч гривень неправомірної вигоди намагався «домовитись» з працівником поліції з приводу уникнення кримінальної відповідальності за незаконну порубку дерев та повернення вилученого майна.

Наразі чоловік очікує на суд. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Деталі справи: Мешканець м. Олександрії, аби не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісонасаджень з подальшим поверненням йому вилученого автомобіля завантаженого незаконно зрубленими деревами, запропонував посадовцю поліції неправомірну вигоду у розмірі 15 тис. грн. При передачі частини від запропонованої суми – 10 тис. грн, чоловік був затриманий правоохоронцями.