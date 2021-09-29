Олександрієць переміг у міжнародному ультрамарафоні!

Олександрійський спортсмен-аматор взяв участь і показав гарний результат на міжнародному марафонському забігу на 100 км, повідомляє «Голос Громади».

В М.Одесі пройшов 48-й щорічний, традиційний забіг-перехід на супердовгу дистанцію, присвячений черговій (77-й) річниці визволення міста від німецько-румунських окупантів у Другій світовій війні. Цей спортивно-масовий захід має назву «100 кілометрів за 24 години по Поясу Слави» і включає в себе забіг-піший перехід на 100 км, велоралі «100 кілометрів за 10 годин по Поясу Слави», а також комплексний вид «Залізна людина» – залік за сумою двох дистанцій по 100 км на велосипеді і бігом (все протягом однієї доби). З метою більшої масовості і доступності для інших спортсменів передбачені також і декілька коротших дистанцій. Ці змагання набувають дедалі більшої популярності не лише серед одеситів: на них з`їжджаються спортсмени з усієї України, а останніми роками – навіть з ближнього і дальнього зарубіжжя.

Олександрієць Олександр Жосан взяв участь у одеському заході у своїй коронній спеціалізації – 100-кілометровому бігу. Це вже його п`ятий забіг в Одесі і втретє у ньому він біг у командній «зв`язці» (правилами передбачений і такий різновид) зі своїм напарником, одеситом Ігорем Гайдуком. Олександр поділився своїми враженнями з «Голосом Громади».

«Старт забігу за традицією розпочався о 10.30 після покладання вінків біля пам`ятника Невідомому матросу у парку Шевченка на чорноморській набережній Одеси. Декілька кілометрів траса пролягала узбережжям, вулицями міста, а далі – Овідіопольською автотрасою і назад. Що можна сказати? Учасників було понад 500 чоловіків і жінок не лише з України, а й з таких країн, як Словакія, Польща, Німеччина, Нідерланди, Бельгія та інші. Варто відзначити, значну частину складали одесити. Всі спортсмени різного віку, переважно молодого і середнього віку. Запам`ятався один постійний і почесний учасник дуже поважного віку – 81 рік! А також 75-річна жіночка зі Львова. Ці приклади, гідні для наслідування, наочно демонструють, що спортом можна займатися у будь-якому віці і навіть долати такі наддовгі марафони…

Змагання загалом були організовані, як завжди, на належному рівні. Але звісно, що легкими вони не бувають. Особливо це відчувалося на автомагістралі, де жвавий рух: автотранспорт, який рухається по ній на швидкості, дуже заважав: постійно доводилося поступатися великоваговим вантажівкам, бігти по узбіччю дороги, по щебеню. Ще гірше було з настанням сутінків, коли фари зустрічних машин постійно засліплювали очі: ти сходиш з асфальту і спотикаєшся на узбіччі по щебеню… Зате потім, коли ти все подолав, нагородою тобі стають не лише призи змагання, а й неймовірні відчуття впевненості у собі та усвідомлення перемоги», – сказав О.Жосан.

Слід зазначити, супердовгу 100-кілометрову дистанцію вдалося подолати далеко не всім. Що ж стосується команди О.Жосан – І.Гайдук, то вони не лише впоралися з нею, а зайняли друге командне місце, витративши на 100-кілометрівку 13 годин 25 хвилин практично безперервного бігу! А Олександр Жосан за цим результатом взагалі став кращим в особистому заліку у своїй віковій групі. Це було відзначено на церемонії нагородження кубком, медаллю, почесним сертифікатом та іншими призами меморіального забігу. «Голос Громади» вітає призера змагання з успіхом.