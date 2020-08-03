Олександрієць, рятуючи дівчину, травмував ноги

Минулими вихідними, 24-літній мешканець Олександрії під час відпочинку в м. Кременчуці, стрибаючи з мосту на бетонні плити у громадському місці травмував ноги, повідомляє «Голос Громади» на сайт «Дозор».

Так, за даними відомства, хлопець стрибнув на плити аби рятувати дівчину, у якої нога потрапила у щілину між плитами.

«Компанія відпочивала в кафе, яке розташоване поруч з мостом. Одна з дівчат вирішила пройти до води та у неї нога потрапила у щілину між плитами. Хлопчина вирішив стрибнути зверху на плиту, щоб звільнити їй ногу. Стрибнув та зламав ступеневі кістки на ногах. За попередньою інформацією, цей хлопець був тверезий. Його госпіталізували до Кременчуцької центральної районної лікарні», – зазначив начальник управління з питань цивільного захисту департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи зв’язків з правоохоронними органами Полтавської ОДА Віктор Стеблянка.

Наразі, стан здоров’я потерпілого – середньої тяжкості.

Попередній діагноз: кататравма, закритий перелом обох п’яточних кісток, компресійний перелом хребта.