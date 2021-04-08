Олександрієць став учасником конкурсу на здобуття обласної краєзнавчої премії ім. В. Ястребова

Днями конкурсна комісія обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова погодили перелік кандидатур, які допущені до участі в конкурсі на здобуття премії за підсумками 2020 року.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградської облради.

Після тривалого обговорення шляхом відкритого голосування члени конкурсної комісії допустили до участі у номінації «Наукові дослідження з історії та етнографії краю»:

1. Роман БАЗАКА з книгою «Преса Кіровоградщини 1874-1921 рр.: історико-функціональний аспект, типологічна характеристика»;

2. Авторський колектив у складі: Сергія НЕВЕСЬОЛОВА, Володимира ПОЛІЩУКА, Валентини СЕМІЧОВОЇ з книгами: «Будинок кількох архітекторів», «Нездійснені проекти», «Коли реклама мала власні імена», «Архітектурне обличчя міста» (у двох частинах).

У номінації «Краєзнавчі розвідки з історії міст і сіл області»:

1. Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО з книгою «Капітанівка» (історія містечка, селища);

2. Авторський колектив у складі: Сергія ПІДДУБНОГО, Галини СМІЛЯНЕЦЬ, Валентини КУЧЕР із книгою «Таужне».

У номінації «Популяризація історико-культурної та природничої спадщини краю, розвиток музейної справи»:

1. Віктор ГОЛОБОРОДЬКО з книгою «Олександрія. Історія Задніпров’я»;

2. Авторський колектив у складі: Валентина КАРПОВА, Сергія ЧЕБОТАРЬОВА з книгами «Відголоски родинної пам’яті», «Унеможливити неможливе». 3-тя книга. Том 1, 2.