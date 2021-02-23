Олександрієць, який жив за рахунок постійних крадіжок, постав перед судом

Відбувся суд, над уродженцем Олександрії, який здійснив серію крадіжок у людських помешканях, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Златопіль.

“Підозрюваний не грабував будь-якою наживою: “обносив” льохи, літні кухні, гаражі. Підозрюваний не працевлаштовуваний, тож за рахунок краденого і жив” – йдеться у тексті повідомлення.

За фактом крадіжок розпочали кримінальне провадження. Обвинуваченого засудили до року умовно.