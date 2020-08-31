Олександрії – новий рівень! Фонд Кузьменка оголосив конкурс ідей

Благодійний фонд «Турбота», засновником якого є президент футбольного клубу «Олександрія» Сергій Кузьменко, оголосив конкурс ідей на оновлення чи створення міських просторів в Олександрії. Переможці отримають цінні призи. Подарунки за участь передбачені всім!

Учасникам конкурсу «Олександрії – новий рівень!» пропонують подумати над тим, яким чином можна переосмислити та оживити такі локації:

– майбутній фонтан у парку імені Шевченка;

– міст закоханих у парку імені Шевченка;

– ваш двір чи будинок;

– свій варіант об’єкту.

Участь можуть брати всі жителі Олександрії.

Школярі молодших класів можуть намалювати ідею, інші учасники конкурсу викладають пропозицію в текстовій формі або візуалізують її у будь-якому зручному форматі.

Збір ідей закінчиться 17 вересня. Після того фонд відбере 15 проєктів, з яких три стануть основою для майбутніх реконструкцій. Найкращі проєкти оберуть жителі Олександрії шляхом онлайн-голосування.

Надсилайте свої ідеї на електронну адресу фонду fond.kuzmenko@gmail.com або в особисті повідомлення Фонду Сергія Кузьменка «Турбота» у Facebook.

Давайте разом створимо Олександрію нового рівня!

Сторінка Фонду Сергія Кузьменка «Турбота» у Фейсбук https://www.facebook.com/turbota.kuzmenko/

Посилання на пост і відео про конкурс https://www.facebook.com/110865140717870/posts/131649408639443/?vh=e&extid=wjZWX9yZ2h889SGS&d=n