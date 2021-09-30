Олександрія: ПЛР-тестування підтвердило нові випадки інфікування коронавірусом

29 вересня було зроблено 77 ПЛР-тестів, виявлено 2 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 30 вересня лікується 87 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 6 дітей.

В інфекційному відділенні центральної міської лікарні перебуває 23 хворих; під апаратом ШВЛ – 1 особа.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 64 хворих, в тому числі 6 дітей.

Станом на сьогодні хворих на пневмонію – 119 осіб, в тому числі 10 дітей.

У стаціонарі лікується 53 хворих дорослих та 9 дітей. Під апаратами ШВЛ 4 осіб.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 57 хворих, у тому числі 1 дитина.