Олександрії привітали родини народжених у День міста малюків

У день, коли Олександрія відзначала своє День народження, а саме 29 травня, у лікарні міста народилися дві дівчинки.

Міський голова Сергій Кузьменко разом із своїм заступником Іриною Чемерис привітав щасливих матусь, передав їм квіти та подарунки.

“У сім’ї Євгенії Габер народилася донечка Кіра, яка стала її 5 дитиною. А Ірина Шетела народила дівчинку Дар’ю, яка є другою донькою в родині.

Бажаю родинам і малюкам міцного здоров’я, щастя та мирного неба, адже поява на світ дівчаток – це до миру!” – радіє мер міста.