Олександрію оперативно розчищають від снігу

На декілька днів прогнозують погіршення погоди зі снігом, вітром та ожеледицею, повідомляє “Голос Громади”.

Негода почала господарювати ще з ночі, а разом з нею і олександрійські комунальники.

Вже засвітла по місту працювала техніка, яка оперативно очищала проїжджі частини від снігу, поряд з цим комунальники вручну розчищають від снігу тротуари і зупинки громадського транспорту.

Бригади комунальників у повній готовності до вибриків погоди й готові надалі результативно працювати.

