Олександрію відвідав посол Словацької Республіки і відкрив художню виставку

В олександрійському Палаці урочистих подій 9 липня відкрилася мистецька виставка словацьких художників, повідомляє «Голос Громади».

На цей вернісаж до Олександрії спеціально прибув Надзвичайний і Повноважний посол Словацької Республіки в Україні пан МАРЕК ШАФІН. Високого гостя при в`їзді в місто Олександрію зустріла заступник міського голови Ірина Чемерис, вручивши йому традиційний український коровай на вишитому рушнику. А вже у Палаці урочистих подій в присутності запрошених осіб, ЗМІ та інших відвідувачів посла привітали офіційні особи – міський голова Олександрії Сергій Кузьменко і секретар міської ради Вікторія Косяк.

У відповідь пан Марек Шафін подякував за запрошення і теплий прийом та висловив сподівання, що мистецтво стане одним з тих багатьох містків, які міцніше з`єднають двох сусідів – Україну і Словаччину та зокрема допоможе його співвітчизникам більше дізнатися про Олександрію: «Припускаю, що словаки більше знають про Александрію єгипетську і трохи менше – про вашу Олександрію. Але завдяки тому, що мова мистецтва не потребує перекладів, сподіваюся, ця виставка також допоможе нам ще краще зрозуміти одне одного», – сказав серед іншого пан посол.

Разом з послом до Олександрії прибув інший гість – керівник творчого об’єднання художників ARTEM з м. Братислави (чиї витвори, власне, і складали представлену колекцію) пан Любослав Мозу разом з дружиною. Митець також привітався з відвідувачами і проголосив дружню промову, але на відміну від лаконічного і по-дипломатичному стриманого посла, більш розкуту, дотепну та емоційну. Пан Любослав закликав помилуватися мистецтвом словацьких художників, гідно оцінити його і… кожному побачити в ньому щось своє, особистісне.

Після презентації міський голова Сергій Кузьменко і посол Словацької Республіки в Україні пан Марек Шафін провели коротку пресконференцію з представниками засобів масової інформації. Після участі у вернісажі словацьких гостей культурна програма для них передбачила також екскурсію по Олександрії з відвідуванням Музейного центру імені А. Ф. Худякової, Олександрійського театру, Будинку футболу ПФК «ОЛЕКСАНДРІЯ» і візитом на ТОВ «АгроВіста».

І власне, про виставку. Єкспозиція під назвою «Мелодії весни» складається з 69-ти творів 18-х авторів. Це олійні полотна, акварелі, акрилові роботи образотворчого мистецтва різних напрямків і жанрів. Більшість з них не мають назв, а тільки дату, підпис художника і визначення типу «мистецька робота», справді надаючи таким чином кожному глядачу повний простір для його фантазії, «аби побачити щось своє». Всі картини по-своєму цікаві, переважно виконані у виразних, життєстверджуючих, яскравих кольорових гамах, або ж стриманих і налаштовуючих на філософські роздуми, тональностях. Є також художні роботи з каменю, деревини, кераміки та вироби з гутного скла.

Виставка словацьких митців, представлена у холі Палацу урочистих подій по пр.Соборному,50, працюватиме з вівторка по суботу включно з 10-ї до 16-ї години, вихідні – неділя і понеділок. І вона варта того, щоб її відвідати. Вхід вільний.