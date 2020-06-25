Олександрію «заллють» квасом…

14 нових точок з продажу квасу днями розпочнуть працювати в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Дозвіл на виносну торгівлю квасом з кегів отримала від міської влади одна з місцевих підприємниць терміном «від сьогодні» (тобто з дня прийняття рішення виконкомом міськради) і до 30 вересня цього року. Отже, де жителі міста зможуть купувати напій у даного постачальника:

Кременчуцьке шосе, 4 (біля кафе «Пролісок»),

Пр.Соборний, 11 (біля супермаркету «Варто»),

Перехрестя вул.Діброви та пр.Соборного (біля павільйону «Глобус»),

Вул.Братська, 30 (навпроти магазину «Мандарин-плаза»),

Вул.Г.Усика, 62 (біля банку «Січ»),

Вул.Перспективна (біля входу в центральний ринок),

Вул.П.Сагайдачного, сектор «Б»,

Перехрестя пр.Соборного та вул.Козацької (біля ПриватБанку),

Пр.Соборний, 122 (біля магазину «Тандем»),

Пр.Соборний, 107-109 (біля магазину «Колесо»),

Пр.Соборний, 111,

Вул.6 Грудня, 139А (біля магазину «Файно маркет»),

Вул.Г.Сталінграда, 31 (кінцева зупинка автобусного маршруту №5),

Пр.Будівельників, 26А (біля ринку «Александрит»).