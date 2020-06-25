Олександрію «заллють» квасом…

14 нових точок з продажу квасу днями розпочнуть працювати в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».
Дозвіл на виносну торгівлю квасом з кегів отримала від міської влади одна з місцевих підприємниць терміном «від сьогодні» (тобто з дня прийняття рішення виконкомом міськради) і до 30 вересня цього року. Отже, де жителі міста зможуть купувати напій у даного постачальника:
Кременчуцьке шосе, 4 (біля кафе «Пролісок»),
Пр.Соборний, 11 (біля супермаркету «Варто»),
Перехрестя вул.Діброви та пр.Соборного (біля павільйону «Глобус»),
Вул.Братська, 30 (навпроти магазину «Мандарин-плаза»),
Вул.Г.Усика, 62 (біля банку «Січ»),
Вул.Перспективна (біля входу в центральний ринок),
Вул.П.Сагайдачного, сектор «Б»,
Перехрестя пр.Соборного та вул.Козацької (біля ПриватБанку),
Пр.Соборний, 122 (біля магазину «Тандем»),
Пр.Соборний, 107-109 (біля магазину «Колесо»),
Пр.Соборний, 111,
Вул.6 Грудня, 139А (біля магазину «Файно маркет»),
Вул.Г.Сталінграда, 31 (кінцева зупинка автобусного маршруту №5),
Пр.Будівельників, 26А (біля ринку «Александрит»).