Олександрію «завалять» кавунами і динями. Де саме?

12 місць для торгівлі баштанними культурами погодила міська влада трьом підприємцям, прийнявши відповідне рішення на останньому засіданні виконавчого комітету, – повідомляє «Голос Громади».

Отже, у яких офіційно дозволених місцях «виносної торгівлі» (тобто під відкритим небом) олександрійці можуть купувати кавуни і дині:

Пр.Будівельників,26А (біля ринку «Александрит»);

Вул. 6 Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»);

Вул. П.Сагайдачного, сектор «Б»;

Пр.Соборний,11 (біля автобусної зупинки «Фуршет»);

Вул.6 Грудня,138 (біля гуртожитку);

Перехрестя вулиць Г.Усика та Братської;

Вул.Першотравнева, 53-55;

Вул.Героїв Сталінграда,15 (біля ресторану «Світанок»);

Пр.Соборний,11 (біля супермаркету «Варто»);

Пр.Соборний, 109;

Вул.Героїв Сталінграда, 31.

Дозвіл на торгівлю діє з дати його ухвалення і до 31 листопада 2020 року за умови дотримання підприємцями ряду санітарних, податкових умов, наявності експертно-лабораторних висновків на товар та надання міській владі відомостей про задіяних у торгівлі найманих працівників.