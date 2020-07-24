Олександрію «завалять» кавунами і динями. Де саме?

12 місць для торгівлі баштанними культурами погодила міська влада трьом підприємцям, прийнявши відповідне рішення на останньому засіданні виконавчого комітету, – повідомляє «Голос Громади».
Отже, у яких офіційно дозволених місцях «виносної торгівлі» (тобто під відкритим небом) олександрійці можуть купувати кавуни і дині:
Пр.Будівельників,26А (біля ринку «Александрит»);
Вул. 6 Грудня, 137 (біля магазину «Оптика»);
Вул. П.Сагайдачного, сектор «Б»;
Пр.Соборний,11 (біля автобусної зупинки «Фуршет»);
Вул.6 Грудня,138 (біля гуртожитку);
Перехрестя вулиць Г.Усика та Братської;
Вул.Першотравнева, 53-55;
Вул.Героїв Сталінграда,15 (біля ресторану «Світанок»);
Пр.Соборний,11 (біля супермаркету «Варто»);
Пр.Соборний, 109;
Вул.Героїв Сталінграда, 31.
Дозвіл на торгівлю діє з дати його ухвалення і до 31 листопада 2020 року за умови дотримання підприємцями ряду санітарних, податкових умов, наявності експертно-лабораторних висновків на товар та надання міській владі відомостей про задіяних у торгівлі найманих працівників.