Олександційці, збираймося на святкування Івана Купала!

Сьогодні, 6 липня, Приютівська громада запрошує всіх охочих відсвяткувати разом Івана Купала, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Приютівської ТГ.

Так, о 19:00 годині на літній сцені Войнівського сільського будинку культури відбудеться театралізоване дійство «Магія Купальської ночі» та дискотека.

Поряд з цим у Протопопівці на пляжі «Водокачка» відбудуться святкові гуляння. Початок о 20:00 годині. Організатори влаштують хороводи, народні обрядові пісні, конкурси, розваги та дискотеку. Також діятиме виїзна торгівля.

Вхід вільний.