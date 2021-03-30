Ользі  Коріненко  вручили  «портфель з викликами»

29 березня Олександрійщині офіційно представили голову райдержадміністрації, повідомляє «Голос Громади».

Як вже повідомлялося раніше, 24 березня Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження «Про призначення Ольги Коріненко головою Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області». А 29 березня в залі засідань Олександрійської РДА новопризначену керівницю офіційним особам Олександрійщини представив спеціально прибулий до Олександрії з робочим візитом голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко. На заході були присутні заступниця голови КОДА Світлана Лобанова, голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, міський голова Олександрії Сергій Кузьменко, голови ряду об`єднаних громад району, керівники державних установ, представники місцевих ЗМІ.

Звертаючись до присутніх, А.Назаренко передусім відзначив досвід управлінця Ольги Коріненко, набутий нею на керівних посадах у попередні роки і відразу ж окреслив завдання і головні напрямки роботи для новопризначеної посадовиці. На перше місце голова ОДА поставив безпеку жителів району в умовах нинішньої пандемії, суворе дотримання загальновизначених карантинних заходів, вакцинацію населення та якісну медичну допомогу; наступним завданням була реалізація програми «Велике будівництво». Також серед головних напрямків А.Назаренко назвав надання населенню необхідних адміністративних послуг в усіх ОТГ і старостинських округах району, нагадавши зокрема про завершення створення ЦНАПів у Приютівській і Новопразькій громадах. В цьому ж «пакеті завдань», озвучених головою КОДА, Ольга Коріненко зобов`язана підтримувати бізнес; допомагати аграрному сектору, співпрацювати з керівниками громад району та спільнотами району, в тому числі з ветеранами АТО/ООС.

«В умовах нового формату адміністративно-територіального устрою Кіровоградщини завдань і викликів буде багато. Але я переконаний, Ольга Анатоліївна впорається», – сказав Андрій Назаренко. Також він подякував за роботу першому заступнику голови райдержадміністрації Юрію Ковалю, якому випало працювати у найскладніший період часу реформування місцевого адміністративного устрою (як відомо, тривалий час посада голови Олександрійської РДА була вакантною).

Ще лаконічнішим був виступ-відповідь Ольги Коріненко: вона зазначила присутнім, що якихось гучних обіцянок наперед давати не буде, а натомість цілком усвідомлює власну велику відповідальність за доручену роботу в нинішніх умовах і сподівається на тісну співпрацю органів державної влади з органами місцевого самоврядування, діловими колами, громадськими організаціями району з метою максимально ефективної, прозорої подальшої роботи.