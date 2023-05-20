Асортимент ігрових автоматів в Bob Casino
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Бонуси від онлайн казино Боб
Одним з принципів, яким керується онлайн-казино Боб у своїй роботі, є щедра бонусна система. Дуже часто само вона стає вирішальним фактором для більшості гемблегів при виборі клубу.
Бонуси Боб казино представлені у такому форматі:
- Вітальне заохочення (до $/€500 та 130 безкоштовних спінів)
Для активації цього пакету необхідно зареєструватися на сайті. Усі бонуси розподіляються на 3 перші депозити. За перше поповнення рахунку ви отримуєте 100% (до $/€100) та 100 фріспінів для гри у слот Boomanji. За другий депозит казино надає 50% (до $/€200). Бонус на третій депозит складає 50% (до $/€200), а також 30 фріспінів на гру у слоті Tipsy Tourist.
Бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні 2023 у вигляді грошей та фріспінів, що видаються найбільш активним гравцям.
На сайті також можна знайти спеціальний промо календар, що містить інформацію про актуальні на сьогодні лотереї та виграші, які вони дають змогу отримати.
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Вивід грошей в казино Боб
Для виводу виграшів зі свого балансу в інтернет-казино можна скористатися однією з семи запропонованих платіжних систем:
- Visa;
- MasterCard;
- Skrill;
- WebMoney;
- карти банків Росії;
- QIWI;
Жодна з приведених вище систем не бере комісію за операцію. Проте кожна з них має ліміти на одну транзакцію. Мінімальний розмір складає $/€10, максимальний — $/€4000.
Тривалість проведення платежу відрізняється у різних системах. Гроші можуть бути нараховані як миттєво, так і через 1-3 банківські дні.
Щодо лімітів, встановлених самим казино, то вони складають $/€4,000 на день, $/€10,000 на тиждень та $/€40,000 на місяць.
Загальна інформація
|Мінімальний депозит
|50 UAH
|Мінімальна виплата
|100 UAH
|Швидкість виплати
|до 24 годин
|Валюти для гри
|UAH, USD, RUB
|Кількість слотів
|1500+
|Мобільне казино
|так
|Підтримка 24/7
|так