Огляд дзеркальної версії Flint
У Flint Bet казино зеркало є абсолютною копією основного ресурсу і там також є бездепозитні бонуси за реєстрацію. Завдяки тому, що воно виконане у такому саме дизайні та пропонує абсолютно такий же асортимент розваг, жоден з клієнтів клубу не відчуває різниці.
Що пропонує дзеркало казино онлайн-казино
Якщо у гравця вже є обліковий запис на сайті Флінт, йому не потрібно реєструватися ще раз. Для того, щоб увійти в дзеркало, достатньо просто ввести електронну адресу чи номер телефону, який прив’язаний до акаунту, а також пароль. Усі дані підтягуються автоматично, тому після того, як клієнт завершить авторизацію, він зможе отримати доступ до бонусного та основного рахунків і почати грати.
На дзеркальній версії Flint гравці можуть:
- поповнювати депозит;
- грати у будь-який з представлених автоматів;
- отримувати бонуси (це надає можливість зробити спеціальний Flint казино промокод);
- виводити виграні кошти.
Гравці, що ще не є клієнтами клубу, але бажають долучитися до їх числа, також можуть зробити це за допомогою дзеркала. Для цього необхідно пройти реєстрацію, що займає всього декілька хвилин.
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Як знайти дзеркало казино Flint
Знайти дзеркальну версію сайту можна по відповідному пошуковому запиту в інтернеті. При цьому хочемо зазначити, що клієнтам, які планують повернутися до гри на основному ресурсі після його розблокування, варто зберегти посилання на дзеркало у закладках свого браузера. Це спростить у майбутньому доступ до автоматів у разі виникнення подібної проблеми. Казино промокод доступний на всіх версіях цього бренду.
Виробники та слоти казино Флінт
|Провайдери
|Ігрові автомати
|ReelNRG
|Wild Karaoke, Snow Wild,Reel Bunnies, Nefertiti’s Gold, Leprechaun’s Reels, Goddess of Asia
|Playtech
|5 Ages of Gold, Afrikas Eventyr, Age of the Gods, American Diner, Anna and the Ark, Astro Adventurers
|Microgaming
|The Great Albini, Book of Oz, Action Ops: Snow & Sable, All Aces Poker, Astro Legends: Lyra and Erion by Foxim, Who Wants to Be a Millionaire.
|Relax Gaming
|Let’s Get Ready to Rumble, TNT Tumble, POP, Tower Tumble, Hellcatraz, Snake Arena.
|Platipus Gaming
|Jade Valley, Baccarat VIP, Baccarat Mini, Neon Classic, Blackjack VIP.
|Mr.Slotty
|Gods of Egypt, Classic 7 Fruits, Gems Tower.
|Gameart
|Book of Museum, Buffaloes Duel, Flaming Fruits, Striking Joker, Angry Dogs, Diamond Magic.
|EGT Interactive
|Secrets of Alchemy, Zodiac Wheel, 50 Amazons Battle, Dragon Reborn, 27 Wins, 20 Super Hot.
|Big Time Gaming
|Millionaire Rush, Golden Catch, Star Clusters Megapays, Apollo Pays, Diamond Fruits, Spicy Meatballs Megaways.
Загальна інформація
|Мінімальний депозит
|50 UAH
|Мінімальна виплата
|100 UAH
|Швидкість виплати
|до 24 годин
|Валюти для гри
|UAH, USD, RUB
|Кількість слотів
|1500+
|Мобільне казино
|так
|Підтримка 24/7
|так