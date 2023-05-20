Зеркало Netgame
На випадок блокування роботи офіційного сайту, розробники клубу створили його аналог — дзеркало. Netgame Casino зеркало є абсолютною копією основного ресурсу, тому навіть постійні та найбільш прискіпливі користувачі не відчувають різницю. Воно виконано абсолютно у такому ж дизайні та зберігає усі основні переваги, за які гемблери і обираюсь цей клуб.
Наявність дзеркала є великим плюсом для клубу, оскільки так клієнти можуть завжди отримати доступ до власних акаунтів та грошей, що на ньому зберігається, а також пограти в улюблені ігрові автомати від 1 гривні.
Бонуси в казино Нетгейм
На кожному етапі користування казино його клієнтів чекають приємні подарунки у вигляді бонусів. Такі винагороди роблять гру більш цікавою та розширюють її можливості.
Бонусна система казино включає близько 5 видів винагород, кожна з яких має свої правила нарахування, розмір та умови відіграшу. Серед доступних бонусів у Netgame:
Бездепозитні бонуси
Особливість такого виду заохочення полягає у тому, що воно відкриває можливість грати без ризику втратити власні кошти, адж для його отримання не треба поповнювати основний баланс. За допомогою бездепозитных бонусів новачки знайомляться з принципами роботи казино та можуть набратися досвіду у грі на конкретних автоматах. Розмір бездепозитного бонусу у Нетгейм складає 750 гривень.
Казино в якому є бездепозитні бонуси: 888
Бонус за реєстрацію
Бонус за реєстрацію є своєрідною подякою від казино, що гравець обрав саме його. Netgame казино пропонує новачкам цілий вітальний пакет, який включає винагороди за 6 перших поповнень депозиту:
- 100% за перше поповнення рахунку;
- 110% — за друге;
- 120% — за третє;
- 130% — за четверте;
- 140% — за п’яте.
В додаток до грошей клуб надає у подарунок безкоштовні обертання барабанів гральних автоматів (фріспіни).
Підведемо висновки
Казино Нетгейм пропонує своїм клієнтам великий вибір розваг на будь-який смак. Для більшої зручності клуб розробив спеціальні додатки, які можна встановити на свій комп’ютер та смартфон. Для заохочення своїх клієнтів до гри казино на регулярній основі дарує різноманітні бонуси. Долучайтеся і ви до числа клієнтів цього клубу.
Ігровий асортимент казино Netgame
|Виробники
|Гральні апарати
|Amatic
|Lucky Joker 5, Party Night, King of dwarves, Hot Fruits 40, Beauty Fairy, Hot Fruits 20.
|Amigo Gaming
|Blazing Crown, 7 AmigoFruits 5, Barbarian Stash, 77 Amigo Gold Classic, Book of Zeus, Regal Fruits 100.
|Spinomenal
|4 Horsemen, Lemur Does Vegas, European Roulette VIP, Parrots Rock, Cupids’ Strike, Divine Forest.
|Authentic Gaming
|Blaze Auto Roulette, XL Roulette, Foxwoods Resorts Casino Roulette.
|Belatra Games
|Piggy Bank, MWA, Monkey Jackpot, Fruits Mix, Book of Doom, Lucky Bank Robbers.
|Endorphina
|2020 Hit Slot, The Rise of AI, Lucky Streak 3, Voodoo, Mongol Treasures, Chance Machine 100.
|Gameart
|Book of Museum, Buffaloes Duel, Flaming Fruits, Striking Joker, Angry Dogs, Diamond Magic.
|Igrosoft
|Pumpkin Fairy, Sweet Life 2, Crazy Monkey, Crazy Monkey 2, Fruit Cocktail, Fruit Cocktail 2.
|Luckystreak
|Dual Play Roulette, Live Auto Roulette, Live European Roulette.
Відгуки
Казино Нетгейм пропонує своїм клієнтам великий вибір розваг на будь-який смак. Для більшої зручності клуб розробив спеціальні додатки, які можна встановити на свій комп’ютер та смартфон. Для заохочення своїх клієнтів до гри казино на регулярній основі дарує різноманітні бонуси. Долучайтеся і ви до числа клієнтів цього клубу.
Загальна інформація
|Мінімальний депозит
|50 UAH
|Мінімальна виплата
|100 UAH
|Швидкість виплати
|до 24 годин
|Валюти для гри
|UAH, USD, RUB
|Кількість слотів
|1500+
|Мобільне казино
|так
|Підтримка 24/7
|так